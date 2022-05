Carrefour tem lucro líquido ajustado ao controlador de R$ 421 mi no 1º trimestre

O lucro líquido ajustado ao controlador do Carrefour foi de R$ 421 milhões no primeiro trimestre de 2022. O resultado foi estável em relação ao mesmo período de 2021, com alta de 0,2%. Na linha do Ebitda ajustado, o resultado foi de R$ 1,247 bilhões, alta de 13,3%.

A margem bruta da companhia foi de 19,8%, igual ao registrado um ano antes. Já a margem Ebitda ficou em 6,6%, com ligeira queda de 0,1 ponto porcentual.

A receita líquida de vendas foi de R$ 18,8 bilhões, alta de 14,8%.