Carrefour: Lucro líquido ajustado fica em R$ 420 milhões no 1º trimestre

O Lucro Líquido ajustado do Grupo Carrefour Brasil foi de R$ 420 milhões no primeiro trimestre de 2021, alta de 4,7% ante o mesmo período de 2020. Lucro líquido sem ajuste foi de R$ 923 milhões, “impulsionado pela contribuição de R$ 495 milhões do projeto imobiliário de Pinheiros”. O projeto em parceria com a W. Torre dá ao grupo novos ativos dentro dos terrenos de suas lojas, com a construção de uma torre corporativa no local.

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,1 bilhão, com margem de 6,7%. O indicador apresentou queda de 1,3%. As vendas brutas, excluindo gasolina, chegaram a R$ 18,1 bilhões, alta de 15,1% ante 2020. O crescimento mesmas lojas foi de 11,6%, enquanto a Nielsen aponta que o mercado cresceu 5,5% no período.