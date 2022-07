Carrefour: lucro líquido ajustado é de R$ 600 mi no 2º trimestre; alta de 1,2%

O Grupo Carrefour Brasil apresentou lucro líquido ajustado ao controlador de R$ 600 milhões, alta de 1,2% ante o apresentado no mesmo período de 2021. A empresa pontua que, sem o Grupo Big – que teve a aquisição concluída em junho -, o lucro líquido ajustado teria sido de R$ 631 milhões, 6,5% a mais que o apresentado um ano antes.

Já o Ebitda Ajustado ficou em R$ 1,7 bilhão, alta de 24,5%. As vendas líquidas foram de R$ 24 bilhões, com alta de 35,9%.

A margem bruta consolidada ficou em 19%, 1,4 ponto porcentual mais baixa do que a de um ano atrás. Segundo o CFO da companhia, David Murciano, esse encolhimento se relaciona à inflação do período, que o grupo absorveu. No Atacadão, a margem ficou em 14,1%, com queda de 0,8 p.p. A do Carrefour Varejo foi de 23,3%, queda de 1,4 p.p.

Já a margem Ebitda consolidada ficou em 7,1%, 0,7 ponto porcentual mais baixa do que a apresentada um ano antes. De acordo com Murciano, a empresa ainda tem melhorias para fazer em relação à sua rentabilidade com ganhos de eficiência.