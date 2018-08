Carrefour Brasil vai testar scanner no carrinho de compras para reduzir fila

O Carrefour vai testar no Brasil ainda este ano uma tecnologia que permite ao consumidor escanear produtos que vão ao carrinho e com isso evitar filas nos caixas. De acordo com o presidente do Carrefour Brasil, Noel Prioux, os testes com essa tecnologia, chamada de Scan & Go, vão começar a ser feitos ainda este ano.

Há diferentes formatos de implementação dessa tecnologia: um modelo que envolvia aplicativos de celular foi testado e abandonado pelo Walmart nos Estados Unidos depois que a Amazon tornou famoso seu conceito de loja física sem fila.

A proposta do Carrefour Brasil é testar o Scan & Go em lojas do Carrefour Express, formato de lojas de proximidade. Segundo Prioux, um piloto inicial poderia ser implementado em cerca de 4 a 5 lojas. O foco, segundo Prioux, é facilitar o percurso de clientes que compram poucos itens por visita.

O executivo participou nesta terça-feira do Latam Retail Show, evento que reúne empresas de varejo em São Paulo. Prioux afirmou que o teste é uma das iniciativas de transformação digital da companhia. Entre os projetos está ainda a introdução dos chamados “self checkout”, os caixas que são operados diretamente pelos consumidores.

Durante o evento, Prioux falou ainda a jornalistas sobre o cenário de consumo no Brasil. Ele considerou que o desempenho em agosto sugere que a tendência para as vendas tem sido mais favorável do que no trimestre passado, quando a greve dos caminhoneiros afetou negativamente os resultados.