Carlos Bolsonaro pressiona deputados

A mensagem postada nesta terça-feira, 26, nas redes sociais pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), cobrando a aprovação da reforma da Previdência por parlamentares eleitos na onda da popularidade de seu pai, causou mal estar no Congresso. “Eu não vejo autoridade no filho do presidente para dar pito nem mesmo nos seus companheiros, colegas vereadores da Câmara Municipal, quanto mais em deputado federal eleito pela população”, disse o líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (BA). “A gente não vai votar a reforma da Previdência porque o filho do presidente quer. Vamos votar pelo Brasil. Temos convicção de que o País precisa da aprovação dessa reforma”, acrescentou Elmar, também líder do blocão, grupo que reúne 301 deputados – a maioria de partidos do chamado “Centrão”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.