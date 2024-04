Cargill tem lucro líquido de R$ 2,5 bilhões em 2023 no Brasil; alta é de 101% ante 2022

A Cargill teve lucro líquido de R$ 2,5 bilhões em 2023 na sua operação no Brasil, alta de 101% ante o R$ 1,2 bilhão do ano anterior, informou a empresa em nota. A receita operacional líquida da Cargill em 2023 apresentou leve alta no País, tendo saltado de R$ 125,8 bilhões em 2022 para R$ 126,4 bilhões no ano passado. O volume total originado, processado e comercializado pela Cargill atingiu cerca de 51 milhões de toneladas.

“Para o negócio agrícola da Cargill, a supersafra 22/23 e recuperação da quebra da safra anterior trouxeram bons números para a operação brasileira. Além disso, houve maior demanda da China e estabilização dos custos de matéria-prima”, afirmou a empresa na nota.

A Cargill também informou que investiu R$ 2,6 bilhões em 2023 no Brasil, alta de 116% ante o ano anterior. Nos últimos cinco anos, o investimento chegou a R$ 6,9 bilhões.

Em 2023, a empresa concluiu a aquisição de três plantas de esmagamento de soja e produção de biodiesel em Anápolis (GO), Porto Nacional (TO) e Cachoeira do Sul (RS) e quatro armazéns localizados em Silvânia (GO), Porto Nacional, Marianópolis e Figueirópolis (TO).

“O último ano foi marcado pelo nosso crescimento no País”, disse o presidente da Cargill no Brasil, Paulo Sousa. “Para podermos atender nossos clientes, tanto o produtor rural quanto os clientes de demanda, seguimos investindo na eficiência das operações existentes, além de concluir uma importante aquisição, que permitiu aumentar nossa capacidade de produção de farelo, óleo e biocombustíveis, além de ingressar em alguns novos segmentos de mercado”, acrescentou.

A Cargill, que atua desde 1965 no Brasil, tem hoje com 29 fábricas, 75 armazéns, 7 terminais portuários, 2 centros de inovação, 1 centro de serviços compartilhados, 5 centros de distribuição, 14 escritórios comerciais e 4 escritórios corporativos no País.