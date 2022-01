Carf suspende sessões da próxima semana por falta de quórum devido à mobilização

Portaria publicada nesta quinta-feira pela presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), Adriana Gomes Rêgo, suspende as sessões de julgamento do órgão que estavam previstas para a próxima semana, em razão do protesto dos conselheiros do órgão que são representantes da Receita Federal.

O Carf, última instância para recorrer de autuações do Fisco antes da Justiça, tem um estoque tributário de processos a serem julgados que totalizam quase R$ 1 trilhão.

O conselho já havia cancelado as primeiras sessões do ano, que estavam previstas para esta semana. Desta vez, a presidente suspendeu as sessões de cinco turmas da primeira seção de julgamento, três turmas da 3ª Seção e também a 3ª turma da Câmara Superior do Carf.

Todas estavam agendadas entre 17 e 21 de janeiro.