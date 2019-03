Captação local de até R$ 4 bi deve ser decidida nos próximos dias, diz Eletrobras

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, disse que a companhia deve definir nos próximos dias a captação de até R$ 4 bilhões que a estatal deve realizar como parte da solução para o vencimento de US$ 1 bilhão em bonds a vencer no início do segundo semestre. Ele reiterou que a captação deverá ser feita no mercado local, mas até o momento nenhum banco possui o mandato da operação.

No fim de janeiro, a companhia enviou pedido de cotações a bancos para receber propostas e avaliar a realização de uma captação local.

Na ocasião, Ferreira Junior comentou que a Eletrobras observava melhores oportunidades no mercado local do que no externo. “Pelo que tenho visto, conseguimos fazer operações locais com custo e prazo melhores do que bonds. A captação no mercado local é mais vantajosa que no externo, e não é pouco, é muito”, disse, na ocasião.

Compulsório

O presidente da Eletrobras disse também que a companhia planeja endereçar neste ano uma solução para o empréstimo compulsório. O tema atualmente é alvo de provisões que somam R$ 18 bilhões, lembrou o executivo.

Segundo ele, de um lado uma proposta de encaminhamento sobre a questão deve ser apresentado pela companhia, visando a “promover acordos e, com esses acordos, salvar parte desses recursos”. De outro lado, Ferreira Junior citou que “nas próximas semanas” ações relacionadas ao assunto devem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, permitindo que o provisionamento se dê de forma “mais robusta”.

Ferreira Junior também comentou sobre a capitalização da estatal. Conforme destacou, têm sido realizadas reuniões semanais focadas na operação e, especialmente, no que diz respeito ao tratamento a ser dado a Eletronuclear, entre outros temas. “Acreditamos que ao longo do mês de março consigamos chegar a um processo de conclusão para encaminhar isso. Nosso compromisso é encaminhar isso com a maior rapidez possível”, afirmou.