Caoa terá novo presidente a partir de 1º de dezembro

Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho será o novo presidente do Grupo Caoa. O executivo, de 23 anos, assumirá o posto a partir de 1.º de dezembro, pouco mais de um ano após a morte do pai. O empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que ficou conhecido como Dr. Carlos, fundou um dos maiores grupos empresariais do Brasil. “Tenho orgulho do que construímos até agora e vamos muito além com a certeza de continuar entregando os melhores produtos e serviços ao mercado” disse Carlos Alberto Filho, em nota divulgada pelo grupo.

Com isso, Mauro Correia, que era o CEO, passará à vice-presidência. Além disso, Marcio Alfonso, vice-presidente da Caoa Montadora, deixa a empresa, assim como Ivan Witt, que era diretor corporativo de compras. Irmão de Carlos Filho, Carlos Philippe de Oliveira Andrade, de 20 anos, mantém cadeira no conselho do grupo, bem como sua mãe, Izabela Molon Luchesi de Oliveira Andrade.

Recém-formado na Brown University, em Rhode Island, nos Estados Unidos, Carlos Filho é apontado como responsável por uma profunda transformação no Grupo Caoa.

De acordo com pessoas ligadas à empresa, ele vem liderando a guinada para a eletrificação. Nesse sentido, a Caoa Chery foi a primeira empresa de veículos do País a ter uma linha completa de carros eletrificados.

Além disso, a Caoa, que também é importadora da sul-coreana Hyundai, acaba de lançar o híbrido Ioniq no mercado brasileiro. Porém, em vez de vender o veículo, a empresa oferece o modelo em um serviço de assinatura, por meio da Caoa Locadora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.