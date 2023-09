Canadá: trabalhadores da Ford negociam aumento salarial de 15% sob acordo provisório

O sindicato que representa cerca de 5.600 trabalhadores da fábrica de automóveis da Ford Motor no Canadá disse, neste sábado, que garantiu aumentos salariais de 15% e melhorou as pensões em seu acordo provisório com a montadora.

A votação do acordo está marcada para se encerrar no domingo, e a contagem deve ser liberada logo depois, segundo a Unifor, o sindicato geral canadense.

O aumento salarial de 15% se daria ao longo do contrato de três anos – incluindo um aumento de 10% no primeiro ano, mais ajustes de custo de vida, disse a Unifor, chamando-o de o “maior aumento salarial negociado na história do sindicato”.

As negociações de contrato da Ford no Canadá têm funcionado em paralelo às suas negociações com a United Auto Workers (UAW) nos EUA. O sindicato americano tem negociado com a Ford, a General Motors e a Stellantis simultaneamente. A Unifor se concentrou em chegar a um acordo com a Ford primeiro, com a intenção de usar esse acordo como um modelo para os outros dois.

Na sexta-feira, o UAW poupou a Ford de novas greves, pois chamou mais greves na GM e na Stellantis. O presidente do UAW, Shawn Fain, disse que os negociadores do sindicato fizeram mais progressos com a Ford do que as outras duas empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.