Campos Neto viaja e participa de fórum do Grupo Lide em Washington; em setembro; vai à Basileia

O Diário Oficial da União (DOU) formaliza viagem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a Washington (EUA) para participar do Lide Brazil Development Forum, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Campos Neto viajou na quarta-feira, 30, e ficará na localidade até 2 de setembro.

Em Washington, Campos Neto também terá reuniões para tratar de assuntos institucionais conforme agenda divulgada pelo Banco Central.

Nesta quinta, ele se reúne com o diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, às 13h30, e, em seguida, às 14h30, com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.

O Diário Oficial informa ainda que, de 7 a 12 de setembro, Campos Neto irá a Basileia, na Suíça, onde participa da ‘BIS Annual Roundtable on Financial Stability e das Bimonthly Meetings’, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).