Campos Neto: ‘Inflação de 12 meses bateu pico no Brasil e começa a melhorar’

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou há pouco que a inflação em 12 meses no Brasil chegou ao pico no Brasil e começa a melhorar. Apesar disso, ele disse que esse processo ainda inspira cuidados.

Para Campos Neto, a ociosidade no mercado de trabalho é um dos pontos importantes para análise na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). As declarações foram feitas durante o evento Valor 1000, do jornal Valor Econômico, em São Paulo.

“Temos tentado entender na parte de serviços o que pode ser a pressão de salários sobre a inflação. Temos a sensação de que a ociosidade no mercado de trabalho está diminuindo. A ociosidade no mercado de trabalho é um dos pontos importantes para próximo Copom. É preciso entender as implicações da queda na ociosidade no emprego para a inflação de longo prazo”, declarou.

Projeções de PIB do Brasil vem sofrendo revisões para cima

“A gente está em um processo de revisões para cima. Vamos ver um processo de revisão para cima de PIB do Brasil de 2022. A parte de emprego é o grande destaque e surpresa. A gente vai para uma taxa para perto de 8,5%. Isso tem sido uma surpresa. A população empregada tem sido um grande destaque”, disse.

Segundo Campos Neto, os dados fiscais mostram uma situação das contas públicas melhor do que o esperado, apesar de entender que existem desafios significativos para financiar programas sociais no próximo ano.

“Há um quadro macroeconômico favorável para este ano. O PIB e o emprego estão para cima, o fiscal está melhor e a inflação está caindo”, disse.