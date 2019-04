Campos Neto diz que Bolsonaro enviará projeto de autonomia do BC ao Congresso

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que soube nesta quarta-feira, 10, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai enviar para o Congresso o projeto de independência da instituição. Em evento com investidores para discutir os 100 primeiros dias do governo, o dirigente ressaltou que a missão do BC “não é atingir crescimento, mas sim inflação”.

“O principal trabalho do BC é manter a inflação baixa e expectativas ancoradas”, disse ele. “Queremos ser muito transparentes no BC”, completou.

Campos Neto reafirmou que o BC não tem meta para o câmbio. “Queremos que o mercado de câmbio funcione normalmente”, disse ele. “Nosso cenário considera que as reformas fiscais serão aprovadas pelo Congresso”, disse, ao falar da agenda do governo.