Campos Neto destaca papel de agenda BC# para elevar competição e inclusão no sistema financeiro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quinta-feira, 22, que o objetivo da agenda de inovação da autarquia é aumentar a inclusão financeira e a competição e, ao mesmo tempo, diminuir o custo de intermediação. “Vivemos um período de inovações tecnológicas sem precedentes no sistema financeiro. Nesse contexto, o BC tem implementado a agenda BC# para ampliar a inclusão financeira, diminuir custo de intermediação, fomentar a competição por meio da redução de barreiras de entrada, e viabilizar a monetização de dados e a tokenização de ativos financeiros e contratos.”

Campos Neto mencionou a criação do Pix e do Open Finance e também agendas em andamento, como a modernização da legislação cambial e o real digital.

“Projetos são parte para o desenvolvimento do sistema financeiro do futuro”, disse ele. “A tecnologia é uma das maiores aliadas para um sistema financeiro mais eficiente e para a inclusão financeira.”

As declarações foram dadas em participação gravada no dia 31 de maio no 3º Congresso Brasileiro de Internet, organizado pela Associação Brasileira de Internet (Abranet) e pelo Instituto de tecnologia e Sociedade (ITS).