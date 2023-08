Campos Neto: Candidato argentino que saiu na frente vende que dolarização será boa

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda, 28, que considera difícil a transição faseada de dolarização da economia argentina proposta por Javier Milei, candidato de extrema-direita à presidência do país.

“Não vemos credibilidade nas pessoas para uma transição suave”, afirmou Campos Neto durante participação em evento do fundo comunitário Keren Hayesod, principal organização mundial de arrecadação de recursos a Israel.

Ao falar sobre a polarização das eleições no país vizinho, ele considerou que os candidatos lançaram projetos que exploram o sentimento dos argentinos, e no caso de Milei, a sensação de que o peso não tem mais valor por culpa do banco central, em razão da emissão excessiva de moeda, e dos políticos.

“Foi feita uma associação de que moeda sem valor é um trabalho sem valor”, disse o presidente do BC, acrescentando que a dolarização é “questão de preço”.

“Em algum momento, você vai ter um preço tão barato que leva a uma entrada de recursos. A questão é qual é o preço para que os argentinos que têm dinheiro fora digam que a Argentina está muito barata. No final, sempre é uma relação entre risco e retorno”, comentou.

Na avaliação de Campos Neto, Milei tenta vender a ideia de que a dolarização, junto com o fechamento do banco central, vai ser suficiente para acabar com o problema sem gerar grande impacto negativo na economia.

Lembrando que a Argentina está entre os maiores parceiros comerciais do Brasil, embora com menor peso no comércio em relação a quatro anos atrás, ele pontuou que é importante acompanhar o que vai acontecer com a economia argentina.