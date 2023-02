Campos Neto: autonomia visa separar ciclo de política monetária do ciclo político

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta terça-feira, 7, a autonomia do órgão e afirmou que visa principalmente desvencilhar o ciclo de política monetária do ciclo político, porque os dois ciclos têm “diferentes lentes e diferentes interesses”. Em meio às críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a autonomia do BC, o nível dos juros e das metas de inflação, Campos Neto também argumentou que a independência aumenta a eficiência da política monetária e, assim, reduz o custo da alta de juros para a população.

“Acho que é muito importante por diferentes razões. A principal razão, no caso da autonomia do BC, é desconectar o ciclo de política monetária do ciclo político, porque eles têm diferentes lentes e diferentes interesses. Quanto mais independente você é, mais efetivo você é, e menos o País vai pagar em termos de custo-benefício da política monetária”, disse Campos Neto, em palestra no evento 2023 Milken South Florida Dialogues, em Miami (EUA), após ser questionado sobre os benefícios da autonomia.

O presidente do BC usou o exemplo da agenda de inovação, iniciada pelo ex-presidente do órgão, Ilan Goldfajn.

Segundo ele, é preciso sempre pensar em melhorar o trabalho anterior e só criticar o legado anterior é um problema. “Ilan está aqui, começou um grande trabalho, falando sobre inovação. Então cheguei lá, a pressão era muito grande, porque ele fez um trabalho maravilhoso e pensei: como posso melhorar o que foi feito. Um problema que nós temos é sempre criticar o legado. Nós precisamos entender que, quando chegamos a um trabalho, nós precisamos olhar o que pode ser melhorado. Não acho que você se parece melhor criticando o que foi feito.”

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, afirmou que a autarquia tem independência desde 2002, mas não tem autonomia financeira. “No fim do dia, não temos dinheiro suficiente para investir e enfrentar os desafios que temos.”

CBDC

Campos Neto afirmou ainda que a moeda digital da instituição (CBDC) será o instrumento que une a agenda tecnológica, que tem entre os seus pilares o Pix e o Open Finance. “Os dois primeiros blocos da agenda estão bem Pix e Open Finance. Se eu tiver um trilho comum e algo que conecte tudo e seja aberto, eventualmente conseguiremos ter competição e portabilidade online, que é o que queremos”, disse, na palestra em Miami.

De acordo com Campos Neto, a organização fornecida pela moeda é a chave para a próxima etapa. O presidente do BC afirmou que a agenda tecnológica almejada prevê a inclusão financeira e a redução de barreiras de entrada. “Precisamos ter mais gente bancarizada, nos serviços de pagamento. Precisamos que as pessoas se juntem ao sistema e precisamos disso de forma rápida.”

Campos Neto acrescentou que os bancos já começaram, por exemplo, a ver os benefícios do Pix, inclusive já começaram a conceder crédito com esse instrumento. “Os bancos estão entendendo que a plataforma é uma forma deles fazerem produtos diferentes e reduzirem os custos”, pontuou. “Sim, terão custo em desenvolver a tecnologia, mas final poderão fazer muitas coisas do que hoje com menos custos.”