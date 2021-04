Economia Campos Neto: ‘2 coisas me tiram o sono, vacinação eficiente e descontrole fiscal’

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, que duas coisas lhe “tiram o sono”: um processo de vacinação em massa eficiente no País e o descontrole fiscal nas contas públicas.

“Duas coisas me tiram o sono, a primeira é a vacinação eficiente, que possibilitará o retorno das pessoas ao trabalho e a normalização da economia. A segunda coisa me tira o sono é o descontrole fiscal. É muito difícil segurar o monetário quando o fiscal está descontrolado”, afirmou ele, no evento virtual “Encontro Daycoval – Perspectivas Econômicas e de Investimentos para o Brasil 2021”.

Campos Neto voltou a dizer que no caso do fiscal política econômica é o piloto, enquanto o BC seria o passageiro.

“Precisamos de um plano de consolidação fiscal. Sem equilíbrio fiscal, o lado monetário fica bem menos eficiente”, completou o presidente do BC.