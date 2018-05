Caminhoneiros seguem no acostamento da Régis Bittencourt, mas não há bloqueios

Ainda é possível ver uma grande fila de caminhões na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20, mas os veículos ocupam somente o acostamento e não havia pontos de bloqueio. Por volta das 7h, havia manifestação do km 280 ao 279, em Embu das Artes (SP), nos dois sentidos; do km 68 ao 67, em Campina Grande DO sul (PR), sentido São Paulo; e do km 384 ao 385, em Miracatu (SP), sentido Paraná.

Apesar de caminhões estarem ocupando o acostamento da rodovia Anchieta no planalto, do km 23 ao km 25, sentido do litoral paulista, o tráfego fluía bem no trecho e nas também nas demais rodovias do sistema, informou a concessionária Ecovias no mesmo horário.

A Fernão Dias (BR-381) não registrava lentidão, mas ainda registrava manifestantes ao longo da rodovia às 7h.