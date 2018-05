Caminhoneiros pedem 60 dias de prazo de desconto de 10% do preço do diesel

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), se reuniu sábado, 26, à noite com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e representantes dos caminhoneiros. Conforme nota divulgada pelo governo paulista, o objetivo foi articular junto ao Planalto o atendimento de reivindicações da categoria dos caminhoneiros, visando à suspensão da paralisação.

Segundo a nota, as reivindicações serão discutidas neste domingo, 27, em Brasília. Entre as medidas, está o aumento do prazo de 30 para 60 dias do congelamento do desconto de 10% do preço do diesel; a garantia de que a redução de 10% no preço do diesel chegue às bombas nos postos de combustível; e a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio para o terceiro eixo elevado dos caminhões.