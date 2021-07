Caminhão elétrico da Volkswagen chega às concessionárias brasileiras

Modelo nasce com a intenção de compra de 1,6 mil unidades até 2025 - Foto: Divulgação - Volks

Com a ambição de, como anunciou a montadora, “mudar a história do transporte mundial”, a Volkswagen Caminhões e Ônibus começou a entregar nesta terça-feira, 13, às concessionárias da marca no Brasil o primeiro caminhão 100% elétrico produzido no Brasil, o e-Delivery. Produzido na fábrica de Resende, no sul do Rio de Janeiro, o modelo nasce com a intenção de compra de 1,6 mil unidades até 2025, sendo o primeiro lote de 100 caminhões, já confirmado, a ter entrega finalizada até outubro.

A Coca-Cola Femsa Brasil encomendou 20 unidades, com entregas a serem feitas entre setembro e dezembro, e a JBS também colocou o seu primeiro pedido do modelo, conforme anunciou o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes. Outras 58 empresas mostraram interesse em comprar o modelo, informa a direção da montadora.

Desenvolvido para entregas de carga em áreas urbanas, o caminhão consegue rodar até 250 quilômetros sem necessidade de recarga da bateria que fornece energia ao motor. Segundo Cortes, as transportadoras devem implementar redes próprias de postos de recarga.

“Hoje, começa uma nova era em nossa indústria”, disse Cortes durante apresentação, nesta terça-feira, do caminhão elétrico. Com 11 e 14 toneladas de peso bruto total, o desenvolvimento do caminhão, cujo protótipo foi apresentado em 2017, recebeu investimentos de R$ 150 milhões.