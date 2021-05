Camex zera imposto importação de bens de capital e informática

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) alterou para zero as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre uma lista de bens de capital, na condição de ex-tarifários. Entre eles, ferramentas manuais para aplicação de fixadores; guindastes hidráulicos autopropelidos sobre pneus; máquinas ferramentas para serrar madeiras maciças; prensas hidráulicas para produção de revestimento cerâmico. A lista consta de Resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 30.

Em outra resolução, a Camex também alterou para zero as alíquotas de imposto de importação de vários bens de informática e telecomunicações, na condição de ex-tarifários.

Entre eles, conectores tipo HM; equipamentos para localização de falhas em cabos isolados de média tensão; módulos fotovoltaicos; e outros.

A lista completa dos produtos beneficiados podem ser conferidas no seguinte endereço na internet:

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2021&jornal=515&pagina=14&totalArquivos=166