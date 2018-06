Camex suspende antidumping de refratários básicos magnesianos do México e China

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) suspendeu, por até um ano, medida antidumping aplicada sobre as importações brasileiras de refratários básicos magnesianos vindas da China e do México. A decisão, adotada “em razão de interesse público”, está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O direito antidumping definitivo contra empresas dos dois países foi aplicado pela Camex em dezembro de 2013.

A suspensão da cobrança do direito poderá ser prorrogada uma única vez pelo mesmo período.