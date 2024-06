Camex prorroga antidumping em importações de tubos de aço inoxidável austenítico

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) prorrogou por mais cinco anos o direito antidumping definitivo sobre a importação de tubos de aço inoxidável austenítico originárias da Malásia, Tailândia e Vietnã. A sobretaxação dos produtos desses países está em vigor desde junho de 2018.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), a medida vale para as importações brasileiras de tubos com costura, de aço inoxidável austenítico graus 304 e 316, de seção circular, com diâmetro externo igual ou superior a 6 mm (1/4 polegada) e não superior a 2.032 mm (80 polegadas), com espessura igual ou superior a 0,40 mm e igual ou inferior a 12,70mm.