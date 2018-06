Camex aplica antidumping contra corpos moedores em aços importados da Índia

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo às importações brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo vindas da Índia. A medida terá vigência por até cinco anos.

O produto taxado consiste em corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos, com porcentual de cromo de 17,6 a 22 e diâmetro de 57 a 64 mm, porcentual de cromo de 22 a 28 e diâmetro de 11 a 28 mm, e porcentual de cromo de 28 a 32 e diâmetro de 22 a 35 mm, comumente classificados no subitem 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Os detalhes da decisão e as alíquotas de cobrança do direito estão publicados no Diário Oficial da União (DOU).