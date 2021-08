Câmara rejeita todos destaques da oposição e PL dos Correios seguirá para Senado

A Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei que abre caminho para a venda dos Correios. O texto foi aprovado mais cedo por 286 votos 173. Agora, a proposta seguirá para apreciação do Senado.

Se tiver o aval da Casa, o governo poderá prosseguir com o plano de privatização da estatal.

Todos os destaques apresentados pela oposição que pretendiam alterar o texto do projeto foram rejeitados pelo plenário da Câmara.

Ao fim da votação, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), agradeceu o “empenho” das lideranças em torno da matéria.

A proposta foi relatada pelo deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA).

“Queria agradecer ao empenho das lideranças desta casa, que muito embora pensam e possam de qualquer forma pensar diferente, tiveram comportamento e retidão na aprovação dessa matéria. Debate nesta Casa sempre deve ser respeitoso, talvez nós precisássemos só manter a postura no plenário desta Casa em relação ao que se discute e se debate, as opiniões e o debate têm que ser sempre explícita, clara e evidente, mas sempre com postura”, também disse Lira, que criticou a postura de parlamentares durante a discussão do PL.