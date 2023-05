Câmara rejeita destaque do PSOL/Rede ao arcabouço e encerra sessão

Economia

Arcabouço fiscal: veja 6 alterações do novo texto aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados rejeitou o destaque (proposta de ajuste de redação) apresentado pela federação PSOL/Rede para suprimir medidas de ajuste no substitutivo ao projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA). Após aprovação do mérito da matéria, por 372 contra 108 votos, e a rejeição das emendas, […]