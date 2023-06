Câmara inicia votação da MP que retoma Minha Casa Minha Vida

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou na manhã desta quarta-feira, 7, a votação em plenário da Medida Provisória que retoma o Programa Minha Casa, Minha Vida. Com o Congresso esvaziado nesta semana devido ao feriado de Corpus Christi, Lira autorizou que as votações ocorram de forma virtual.

Para não perder efeito, a MP precisa ser aprovada até 14 de junho tanto na Câmara quanto no Senado.

Apesar de Lira ter dito que, após a votação da Medida Provisória dos Ministérios, o governo teria de “caminhar com as próprias pernas”, líderes partidários consultados pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) não veem risco de o texto do Minha Casa, Minha Vida caducar ou ser derrotado no plenário.

Durante a votação, todos os partidos orientaram as bancadas a votarem a favor da MP, exceto o Novo.