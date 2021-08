Economia Câmara dos EUA avança com orçamento de US$ 3,5 tri e também votará adiante pacote

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por pouco nesta terça-feira uma medida para avançar com um orçamento de US$ 3,5 trilhões, além de marcar para o fim de setembro outra votação, sobre o pacote de infraestrutura de quase US$ 1 trilhão. O acordo final, por 220 votos a 212, encerra um impasse entre um grupo de democratas de centro e seus líderes sobre a agenda legislativa do partido.

Até então, a liderança democrata desejava atrelar os votos sobre a infraestrutura e o orçamento, mas agora eles podem ser decididos com semanas de distância na Casa.

Com a votação sobre o marco orçamentário nesta terça na Câmara, foi destravado o processo que permitirá aos democratas aprovar um projeto com medidas sobre saúde, educação e clima no Senado sem o apoio do Partido Republicano, contando que os governistas tenham os votos de todos os seus 50 senadores.

Para garantir o acordo nesta terça, houve concessões tanto da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, quanto de um grupo de dez deputados centristas democratas.

Estes queriam votar logo o pacote de infraestrutura, e Pelosi concordou em estabelecer a data para esta votação. Antes, ela dizia que o pacote de infraestrutura seria votado apenas após o orçamento sobre medidas de saúde e educação avançar no Senado.