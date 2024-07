Câmara conclui votação e primeiro projeto de regulamentação da tributária vai ao Senado

A Câmara concluiu na noite desta quarta-feira, 10, a votação do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária e o texto agora será analisado pelo Senado. Após acordo, os deputados aprovaram um destaque do PL que incluiu a carne na cesta básica com imposto zero. Foram 477 votos favoráveis, três contrários e duas abstenções. Todos os partidos orientaram a favor do destaque.

O entendimento sobre a isenção para proteínas animais foi anunciado no plenário pelo relator da proposta, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A medida, defendida pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o principal impasse político da proposta.