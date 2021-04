Câmara aprova requerimento de urgência sobre projeto de privatização dos Correios

A Câmara aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei que cria um novo marco postal e abre espaço para a privatização dos Correios. O pedido foi aprovado por 280 votos a 165 e permite que a proposta se torne prioritária na fila de votação de projetos da Casa – ou seja, que possa ser pautada no plenário a qualquer momento.

A oposição trabalhou contra a proposta, mas não obteve votos para barrar o requerimento.

“Me envergonha nesse momento trágico que a Casa esteja abrindo as portas para entregar patrimônio público a preço de banana”, afirmou a líder do PSOL, Taliria Petrone (RJ). “Desde quando se discute a fundo uma matéria aprovando urgência? Isso se faz nas comissões. Não terão a digital do PSOL. Urgência para o Brasil é vacina, leitos de UTI e auxílio emergencial.”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ressaltou que apenas o requerimento seria aceito e afirmou que a proposta ainda será debatida no plenário da Casa.

Já o relator do projeto, Gil Cutrim (Republicanos-MA), disse que o projeto trata da regulamentação e modernização do sistema postal brasileiro.

Ele ressaltou que a palavra “privatização” não consta do texto e disse que isso só poderá ocorrer após uma discussão ampla entre os deputados. “É bom que fique claro que essa narrativa de privatização dos Correios está muito longe de acontecer antes que aconteça um amplo e pleno debate sobre um tema fundamental”, afirmou.