‘Calma, está sendo negociado’, diz Onyx sobre BPC e aposentadoria rural

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, evitou nesta quarta-feira, 27, comentar mudanças em pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Nova Previdência, principalmente o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos e a aposentadoria rural. “Calma, está sendo negociado, acertado”, afirmou o ministro ao deixar o 20º CEO Brasil 2019 Conference, do BTG Pactual, em um hotel de São Paulo (SP).

Na terça-feira, no mesmo evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que as mudanças no BPC e na aposentadoria rural sejam retiradas da pauta da Previdência e avaliadas separadamente. “Se o impacto fiscal com BPC é pequeno, para que poluir pauta com isso? É risco grande tratar de BPC e aposentadoria rural sem ter certeza do impacto na PEC”. Sobre a aposentadoria rural, Maia afirmou também que uma Medida Provisória para combater fraudes no processo pode resolver a questão e reduzir o déficit do setor.

Sobre a possível negociação de cargos para a aprovação da PEC da Nova Previdência, Onyx afirmou apenas: “Estamos conversando”. “É um governo que trabalha muito e fala pouco.” Ele citou a eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidente do Senado, que teve como um dos principais articuladores o próprio ministro. “O governo tem a humildade de saber que tem muito a fazer e muito a trabalhar”.