Economia Calhman é nomeado secretário de Política Econômica do Ministério da Economia

O governo federal nomeou Pedro Calhman de Miranda para o cargo de secretário de Política Econômica (SPE) da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Ele entra no lugar de Adolfo Sachsida, que foi transferido para outro cargo dentro da pasta, o de chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos.

A nomeação de Pedro Calhman de Miranda está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Calhman é servidor do Banco Central e já havia trabalhado antes na equipe de Guedes, primeiro como subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento de Infraestrutura da SPE e, depois, como secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap).