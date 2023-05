Cajado confirma calendário de votação do arcabouço fiscal na Câmara

O deputado Claudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço fiscal, confirmou o calendário de votação do texto nesta terça-feira, 16, em entrevista sobre o projeto. Nesta quarta-feira, 17, os deputados votarão o regime de urgência, para acelerar a tramitação da proposta.

Na próxima semana, no dia 24 de maio, está prevista a votação do mérito do texto.

“A repercussão no colégio de líderes foi muito positiva. Saímos com a decisão tomada de no dia de amanhã votarmos a urgência do projeto e na próxima quarta-feira, 24, votarmos o texto na Câmara dos Deputados. A partir de hoje até a semana que vem todos estarão estudando o texto e avaliando”, disse Cajado.

O deputado apresentou o texto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outras lideranças da Casa.

No final da noite da segunda-feira, ele divulgou seu parecer, que traz mudanças nas exceções à nova regra.