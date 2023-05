Economia Cajado: Amanhã teremos reunião de líderes para discutir quando será a votação do arcabouço

O relator do novo arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado (PP-BA), afirmou na noite desta segunda-feira, 22, que o texto já recebeu 40 emendas, “mas muitas estão sendo retiradas” pelos autores. Segundo Cajado, uma reunião de líderes partidários ocorrerá amanhã na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para definir a data de votação do texto.

“Decisão de votação do arcabouço é do presidente Lira. Amanhã teremos reunião de líderes para discutir quando será a votação”, disse.

Cajado se reúne neste momento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do relatório do arcabouço.