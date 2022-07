Caixa realiza R$ 1,5 bilhão em operações do Pronampe

A Caixa informou nesta sexta-feira, 29, que realizou, até esta quinta-feira (28), R$ 1,5 bilhão em operações de crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Nesta nova etapa, foram firmados mais de 15 mil contratos com micro e pequenas empresas. O diferencial deste ano é que, pela primeira vez, o programa inclui o Microempreendedor Individual (MEI).

Em nota, a vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, Thays Cintra, reforça o compromisso do banco com as micro e pequenas empresas. “A Caixa tem histórico de destaque na operacionalização do Pronampe com 37% de share em 2020 e 2021. Esse ano, no primeiro dia de contratações, o banco superou em 104% o realizado em relação ao ano passado. O desempenho é resultado do reforço nas ações de relacionamento com os clientes para oferta da linha às empresas e da maior velocidade na análise de crédito”, ressalta a vice-presidente.

A Caixa diz que poderá operacionalizar até R$ 19,8 bilhões do programa. O banco tem, ainda, em seu cadastro 121 mil clientes pré-aprovados, com potencial de contratação de R$ 11,5 bilhões.

O programa é destinado às empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões no ano de referência 2021. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização. A taxa de juros é Selic + 6% ao ano.

O valor máximo da operação é de R$ 150 mil por empresa e, nesse limite, não serão considerados os valores contratados em outros anos. O empréstimo pode ser utilizado para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. É possível também realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salários, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros.