Caixa passa a permitir o pagamento de depósitos judiciais através do Pix

A Caixa Econômica Federal começa a oferecer nesta segunda-feira, 12, o pagamento de depósitos judiciais à Justiça Federal através do Pix. O objetivo é expandir o meio de pagamento a todas as demais esferas da Justiça, incluindo tribunais estaduais, eleitorais, militares e superiores.

O banco público afirma que o pagamento dos depósitos via Pix agilizará os processos de custódia e cumprimento de obrigações judiciais, com a efetivação imediata. Cerca de R$ 3 bilhões ao mês são depositados na Caixa referentes a processos da Justiça Federal.

“O depósito judicial com Pix representa um reposicionamento da Caixa no segmento e uma importante entrega para a Justiça Federal, em especial nos casos em que há necessidade de comprovação imediata do depósito, como nos casos de fiança, por exemplo”, diz o vice-presidente de Governo em exercício, Cristiano Medeiros.

O pagamento será feito através do site Novo Depósito Judicial Caixa, em que será gerado um QR Code para que o cliente faça o Pix.

Os depósitos judiciais são instrumentos que permitem o pagamento de obrigações financeiras dentro de processos judiciais.

A Caixa é o segundo banco com o maior volume de depósitos do tipo no País, com R$ 130 bilhões no final do primeiro trimestre deste ano.

Esse tipo de depósito é utilizado pelos bancos em diferentes operações de crédito, e algumas instituições, como o BRB, têm buscado fechar acordos com tribunais regionais para atraí-los. Além da Caixa, o Banco do Brasil é um dos líderes de mercado.