Caixa informa Petrobras sobre estudos para venda de fatia e possível follow on

A Petrobras diz ter recebido correspondência da Caixa Econômica Federal informando que estuda a possibilidade de vender ações e que o banco já formou um sindicato de assessores financeiros e legais para avaliação das alternativas. Ainda de acordo com comunicado da Petrobras ao mercado, não está descartada hipótese de realização de uma oferta pública secundária de ações (follow on) registrada no Brasil e nos Estados Unidos.

“Dessa forma, a Caixa solicita a cooperação da companhia, seus executivos e assessores, para que sejam disponibilizadas as informações e documentos necessários ao estudo em elaboração, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários aplicável”, diz a nota.

No último dia 2, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco deve vender pelo menos R$ 15 bilhões em participações em empresas detidas por fundos governamentais administrados pela instituição até junho.

O primeiro ativo da fila foi o ressegurador IRB Brasil Re, cuja oferta, realizada em fevereiro último, movimentou R$ 2,52 bilhões. O próximo follow on seria o da Petrobras, disse.