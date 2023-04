Caixa emitirá 8 milhões de cartões de débito para beneficiários de programas sociais em 2023

Em evento que marca 100 dias da gestão de Rita Serrano como presidente da Caixa, o banco informou que vai emitir oito milhões de cartões de débito para beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, ainda este ano. Recentemente, a presidente do banco já havia prometido trocar os cartões de todos os 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família por modelos com a modalidade de débito, para permitir outras funções além de somente sacar o dinheiro do programa.

“A movimentação dos recursos por meio de um cartão com todas as características de uma conta corrente reduz as filas nas agências, promove a inclusão bancária e digital de milhões de pessoas, além de ser uma ação que incentiva a educação financeira”, disse a Caixa em nota divulgada para a imprensa.

No documento, o banco também anunciou a retomada dos investimentos em cultura, com a abertura de uma seleção pública para patrocínio de projetos na área. Ao todo, serão investidos R$ 30 milhões em projetos que farão parte da grade de programação das unidades da Caixa Cultural em 2023/2024.

O banco ainda anunciou a estratégia de modernização da instituição para o período de 2023-2028. A estratégia será focada nos seguintes pontos: pessoas, habitação, governo, governança, sustentabilidade e tecnologia, “com o propósito de ser a instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável”. “Reforçamos o papel da Caixa como principal parceiro do poder público, com forte investimento em transformação digital para alcançarmos a excelência no atendimento aos clientes e aumento da competitividade do banco.”

Como marca dos 100 primeiros dias de Serrano, o banco também destacou o programa Mulheres da Favela, com o potencial de geração de empregos locais, a entrega de mais de 3.600 unidades do Minha Casa Minha Vida e a contratação de 613 novos empreendimentos habitacionais, gerando 324 mil empregos diretos e indiretos.