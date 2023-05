Caixa elege novas vice-presidentes de Negócios de Varejo e Agente Operador

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal (CEF) elegeu Maria Cristina Farah para a vice-presidência de Negócios de Varejo, e Lucíola Aor Vasconcelos para a de Agente Operador. Com as duas executivas, a cúpula do banco público volta a ficar completa após cerca de 20 dias com as duas cadeiras vagas.

Anteriormente, os postos eram ocupados por Thays Cintra Vieira e Edilson Carrogi Ribeiro, respectivamente. Os dois foram destituídos pela gestão da presidente Rita Serrano após pressões dentro do banco, ligadas ao fato de que ambos estiveram na cúpula da Caixa durante o governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Maria Cristina Farah é graduada em Psicologia, e tem especializações em Gestão Pública e Gestão Empresarial. Foi funcionária da Caixa por 33 anos, até 2017, tendo atuado na rede de atendimento e ocupado posições de gestão como as de gerente de carteira e gerente geral.

Lucíola Aor, por sua vez, é graduada em Ciências Contábeis, tem MBA em Gerência de Projetos e mestrado em Ciências Contábeis. Trabalha na Caixa desde 2001, tendo atuado em posições de gestão nas áreas de Riscos e Fundos de Governo.

As duas Vice-Presidências lidam com áreas importantes do banco. Em Negócios de Varejo, são tocadas as decisões sobre produtos destinados a este segmento, por exemplo, enquanto a vice-presidência de Agente Operador é responsável pela operação de fundos de governo, sendo o mais conhecido deles o FGTS.