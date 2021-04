Caixa diz que investirá R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta sexta-feira, 23, que o banco deve investir R$ 100 milhões em reservas ambientais pelo Brasil. Em evento em Manaus (AM), Guimarães destacou que a Caixa patrocinará 20 parques, metade deles localizados no Amazonas.

“Antes dessa gestão gastava-se centenas de milhões de reais patrocinando clubes de futebol. A gente acabou com isso e agora vamos investir R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais, sendo pelo menos metade no Amazonas”, disse Guimarães, durante a cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas. “Vamos patrocinar 20 parques”, acrescentou.

A assessoria da Caixa informou que o valor será investido ao longo de 2021 e 2022, sendo metade (R$ 50 milhões) em cada ano, fruto do Fundo Socioambiental do banco.

No evento desta sexta-feira, Pedro Guimarães também anunciou que o banco deve abrir novas agências no Estado e que a Caixa doará 160 toneladas de alimentos no âmbito do programa Pátria Voluntária, do governo federal.