Caio Mário Seabra Filho é nomeado para diretoria da Agência Nacional de Mineração

Brasil e Mundo

Lula assina decreto que eleva valor do salário-minimo a R$ 1.412 a partir de janeiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou nesta quarta-feira, 27, em decreto publicado no Diário Oficial da União, Caio Mário Trivellato Seabra Filho, para exercer o cargo de diretor das Agência Nacional de Mineração (ANM). Seabra Filho terá mandato até 4 de dezembro de 2026, na vaga decorrente do término do mandato […]