Caged: saldo líquido de emprego formal no ano é positivo em 1,388 mi de vagas

Após a criação de 143.004 vagas em julho (dado revisado nesta segunda, 2), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 220.844 carteiras assinadas em agosto, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do mês passado decorreu de 2.099.211 admissões e de 1.878.367 demissões. Em agosto de 2022, houve abertura de 288.096 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que era de saldo positivo de 173.000 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 134.000 a 209.692 vagas em agosto.

No acumulado dos oito primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 1.388.062 milhões de vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1.901.482 postos formais.