Economia Caged: expectativa é entrarmos em 2025 com saldo positivo de vagas no RS, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse na tarde desta terça-feira, 30, que esperava um saldo negativo maior de vagas de emprego no Rio Grande do Sul. A expectativa, segundo ele, é de que este próximo semestre seja de ajuste e que a partir do ano que vem o saldo positivo comece a ser registrado no Estado.

“Me surpreendeu o número de junho, achei que (negativo) seria maior que maio. Vamos observar o mês de julho, acho que ainda vai ficar negativo, mas uma tendência é de ir se recuperando. É possível que já tenha setores estabilizados. Nossa expectativa é de que em especial a partir dos projetos, gerando obras, especialmente na construção civil, comece a recuperar e a gente entre no ano que vem de forma positiva”, avaliou Marinho.

Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco, o Rio Grande do Sul registrou fechamento de 8.569 vagas em junho. Em maio, o fechamento foi de 22.180 vagas.