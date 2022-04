Economia CAE do Senado retoma sessão com sabatinas de João Accioly e Juliana Domingues

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado retomou nesta terça, 5, a sessão e sabatina agora João Accioly, indicado a diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na vaga decorrente do término do mandato de Fernando Caio Galdi, em dezembro. Também será sabatinada a advogada Juliana Domingues, indicada à procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Accioly era secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Já Juliana Domingues estava na assessoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Antes, desde o início do atual governo, foi Secretária Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada à mesma pasta.

Na primeira parte da sessão, a CAE aprovou os nomes de Diogo Guillen e Renato Dias Gomes às diretorias de Política Econômica e de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, respectivamente. A comissão também deu aval às indicações de Alexandre Barreto e Victor Fernandes ao Cade. Os nomes ainda vão passar pelo crivo do plenário do Senado, provavelmente amanhã ou quinta-feira.