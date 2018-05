Cadeia de aves e suínos está com 120 plantas frigoríficas paradas, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) alerta para o descumprimento de uma promessa feita pelas lideranças dos caminhoneiros, na quarta-feira, 23, de que seria liberado o acesso nas estradas para o tráfego de cargas vivas. Em nota, a entidade informou que há relatos de caminhões carregados com animais, paralisados, por todo o País. Em consequência, 120 plantas frigoríficas da cadeia de aves e suínos estão paradas nesta quinta-feira.

“Também está travada, em vários pontos, a circulação de caminhões de ração, que levariam alimentos para os criadouros espalhados por pequenas propriedades dos polos de produção. A situação nas granjas produtoras é grave, com falta de insumos e risco iminente de desabastecimento para os animais”, destacou a associação.

Em virtude da ausência de insumos, a ABPA cita a existência de casos de animais com mais de 50 horas sem alimentação.

A paralisação dos frigoríficos levou à suspensão das atividades de 175 mil trabalhadores do setor. “A ABPA, portanto, apela ao movimento dos caminhoneiros pelo cumprimento da promessa com a liberação do transporte de animais e rações em todos bloqueios, além da retirada mínima de produtos nas fábricas para a retomada da produção”, concluiu a associação.