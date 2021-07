Economia Cacau Show quer abrir 400 novas lojas até o fim do ano

Depois de atingir, em junho, a marca de 2,5 mil unidades no País, a rede Cacau Show pretende colocar o pé no acelerador das inaugurações neste segundo semestre. A meta é abrir um total de 500 novas lojas em 2021. Como já foram abertas 100 até aqui, a previsão é que a companhia chegue a 2,9 mil estabelecimentos até o fim do ano, afirmou o presidente da companhia, Alexandre Costa, ao Estadão/Broadcast.

Segundo o executivo, 50% das lojas que serão inauguradas são de empreendedores que já fazem parte do grupo de franqueados da marca. Ele diz que isso é um reflexo do acompanhamento próximo dos parceiros de negócios nos períodos mais agudos da pandemia de covid-19.

O consultor do setor de franquias Adir Ribeiro, que também é membro do conselho da Associação Brasileira de Franchising (ABF), diz que a Cacau Show soube posicionar seu negócio em um modelo de franquias parecido com o da rede O Boticário. “Eles vendem presentes (e não só chocolate)”, explica.

Para ele, outra razão para o crescimento considerado acelerado da companhia é a variedade de modelos de franquia, o que torna a marca mais aderente a diversos públicos. A Cacau Show tem quatro modelos de loja, incluindo quiosques e unidades abertas em contêineres.

Para Renato Claro, membro da Comissão de Fornecedores da ABF, ao estabelecer a meta de inaugurar mais 400 pontos, é provável que a gestão já tenha programado a fábrica para produzir o volume correspondente de chocolates. Ou seja: para cumprir o plano de expansão, é necessário que a produção acompanhe o ritmo.

No geral, o setor se diz otimista em relação à recuperação econômica. De janeiro a março, o faturamento das franquias brasileiras recuou 4%, na comparação com igual período de 2020. Em valores absolutos, a receita passou de R$ 41,5 bilhões para R$ 39,9 bilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.