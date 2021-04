Buscas por novas fontes de renda na pandemia

A possibilidade de ganhar mais do que nos empregos atuais é o que chamou atenção das famílias que iniciaram lojas virtuais sem estoque - Foto: Divulgação

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABComm e a Konduto, empresa especialista em risco e prevenção à fraude no e-commerce e em pagamentos digitais, fizeram um levantamento dos números sobre as vendas on-line que ocorreram no Brasil com o advento da maior pandemia da história, em termos de abrangência.

Como muitas pessoas sentiram o impacto financeiro do isolamento social, surgiu a necessidade de criar novas fontes de renda. A internet mostrou ser uma grande aliada para que as famílias pudessem lucrar sem sair de casa. Isso se revelou em números neste primeiro semestre. No ano de 2020, as negociações pela Internet fecharam o período com a maior alta em 20 anos. Foram 47% de crescimento no Brasil.

Os resultados iniciais foram bastante expressivos, mas a tendência é de que mais empreendedores lucrem na Internet até o final de 2021. Afinal, é no segundo semestre que datas como Natal e Black Friday movimentam fortemente o e-commerce nacional.

Alternativa ‘dropshipping’

Dropshipping é um termo em inglês para designar a prática de vendas sem a necessidade de estoque. Ou seja, o revendedor oferta e comercializa produtos, viabilizando a entrega do fornecedor até o cliente final.

As pessoas com lojas digitais que fazem a intermediação entre consumidores e fornecedores, através de compras pela Internet, já movimentaram 243 milhões de pedidos feitos por aproximadamente 68 milhões de clientes. Estima-se que 97% destas transações são realizadas pelo smartphone.

Os clientes em geral são pessoas com diferentes perfis de consumo. No ano de 2018 registrou-se um percentual de 52,3% do gênero feminino para o público consumidor na Internet. O líder do ranking de faturamento de produtos comprados na Internet é a categoria eletrodomésticos, decoração e brinquedos que totalizou 19,6% em 2018 e se mantém, segundo a Climba Commerce.

A alternativa da gestão de estoque

Pode parecer uma tarefa difícil controlar o estoque de uma loja virtual. Por esse motivo o dropshipping vem ganhando força entre famílias que desejam uma renda extra, já que vender nessa modalidade é tão simples que qualquer pessoa pode iniciar seu negócio em menos de uma semana.

Os dois benefícios encontrados nesta modalidade de vendas são: ter quantidade suficiente de produtos para atender a demanda dos seus clientes; iniciar com pouco dinheiro e ter a possibilidade de receber o dinheiro das vendas na mesma hora; cadastro dos produtos com apenas 2 cliques; registro automático de entradas e saídas; informações sobre disponibilidade de produtos no estoque do fornecedor; formas de pagamento.

As formas de pagamento são simplificadas e seguras. Geralmente são oferecidos ao cliente diversos meios de pagamento, do cartão de crédito ao boleto bancário. A liberação do pedido é realizada apenas quando comprovado o pagamento.

As intermediadoras de pagamentos são empresas que atuam realizando a conexão entre a loja virtual e o banco. Para o comércio eletrônico, é uma opção vantajosa, por oferecer vantagens exclusivas, como relacionamento com bancos, e segurança. Algumas dessas intermediadoras mais famosas são a Pagseguro, o Paypal e o Mercado Pago.

Foco no Mercado Digital

Como toda crise, a gerada pela pandemia da Covid – 19 também trouxe ensinamentos através das saídas encontradas pelas empresas para não perder o seu faturamento. E o crescimento do e-commerce foi uma dessas importantes lições aprendidas. Neste contexto, muitas pessoas ampliaram sua visão sobre compras online e deixaram o receio de lado ao comprar por plataformas e apps

Segundo estudo apresentado pelo Google em parceria com o Instituto Ipsos, que realiza estudos de mercado, 11% dos entrevistados realizaram sua primeira compra pelo aplicativo de entrega de refeições durante a pandemia. 13% fez sua primeira compra pelo smartphone e 11% comprou pela Internet, retirando na loja pela primeira vez

Foi o deslocamento de força de vendas do físico para o digital que fez surgir oportunidades de lucros de famílias que precisaram ficar em casa, devido isolamento social.

A tendência para os próximos anos é de que as operações de varejo pela Internet sejam duplicadas. Isto prevê mudanças contínuas e melhoramentos nos aplicativos, ativação automatizada da base de clientes e maior estudo sobre os interesses do público para divulgação através de algoritmos.