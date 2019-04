Brinquedo irregular em ovo acaba em multa milionária

Foto: Reprodução

O Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo), juntamente com a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, determinou que a empresa fabricante de chocolates Cacau Show seja multada em R$ 1.109.320 por vender um ovo de Páscoa ao leite que leva em seu interior um brinquedo, um chaveiro de pelúcia, que não possui o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

De acordo com o órgão, o ChocoBichos Volta ao Mundo, de 80 gramas, não traz na sua embalagem a informação sobre se há ou não restrição à faixa etária a que se destina, o que é considerado como uma situação que pode colocar crianças em risco.

Segundo a legislação, a embalagem do produto que contém o brinquedo em seu interior deve apresentar também o selo do Inmetro, a restrição de faixa etária ou uma frase que explicite que não há tal restrição, mas neste caso não foi encontrado na embalagem verificada nenhum destes três elementos.

A Cacau Show afirmou em nota que, até segunda-feira, dia 8 deste mês, data do anúncio de que a multa seria aplicada, não havia sido comunicada oficialmente sobre essa autuação, mas fez questão de ressaltar que nenhum dos produtos comercializados pela marca infringe qualquer legislação no Brasil. Ainda de acordo com a decisão do Procon-SP, a multa em questão será aplicada mediante apenas a um procedimento administrativo, ou seja, não haverá a necessidade de uma ação judicial.