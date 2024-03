Brasileiros temem perder empregos para IAs mas são favoráveis a seu uso

A edição de 2024 da Pesquisa Game Brasil (PGB) apresentou dados sobre a percepção brasileira a respeito de inteligências artificiais. Mais da metade dos aproximadamente 3.340 participantes que responderam a perguntas sobre IAs (58%) dizem acreditar que o uso da tecnologia vai substituir empregos e acentuar desigualdades sociais. No entanto, um número ainda maior de pessoas (67,8%) acredita que a IA pode melhorar o trabalho e tornar as pessoas mais criativas e produtivas.

A pesquisa com os brasileiros está em sintonia com outros estudos feitos anteriormente, como a do site The Verge, divulgado em junho de 2023, que consultou 2 mil pessoas nos EUA. Ao mesmo tempo que o público demonstrou medo e ansiedade com o uso da nova tecnologia na substituição de trabalhadores e para fins de vigilância e autoritarismo, esse mesmo público, em geral, também mostrou empolgação com as novas possibilidades de aplicações positivas para a sociedade. O temor, contudo, prevalece na pesquisa do The Verge, ao contrário do estudo realizado no Brasil.

Outros dilemas envolvendo IA dividiram as opiniões dos participantes da PGB 2024: 51,8% acreditam que a tecnologia dissemina mentiras, como os deep fakes e 48,7% concordam que elas acabarão com a educação e a criatividade humanas.

Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou restrições ao uso de IA nas peças de campanha durante as eleições municipais de 2024, vetando o uso de deep fake na criação de conteúdo falso ou difamatório.

Apesar dos temores, a PGB 2024 identificou que 46,2% dos participantes são favoráveis à substituição humana por IA em trabalhos criativos e 59,5% afirma que gosta da ideia da IA aplicada à educação.

No que diz respeito ao uso de aplicações, apenas 27,3% afirmam utilizar chatbots de IAs generativas como ChatGPT. O recurso mais utilizado entre os citados na pesquisa são sistemas de navegação por mapas, como Google Maps, por 58,7% dos participantes.

A pesquisa, direcionada ao mercado e indústria de games e realizada desde 2013, foi feita entre o mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. A amostra de respondentes às perguntas sobre IA contou com 25% do total de participantes da pesquisa, de 13.360 indivíduos, e ficou concentrada entre o público que declarou jogar algum tipo de jogo digital, correspondente a 73,9% da população brasileira.

A edição de 2024 foi a primeira a incluir perguntas sobre o uso de IAs aos participantes. O estudo é desenvolvido pelo SX Group e Go Gamers em parceria com Blend New Research e ESPM.