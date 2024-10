Brasil tem 13,7% dos celulares no 5G, um dos melhores desempenhos da América Latina

País está atrás apenas do Chile, com 29,3%, e Porto Rico, com 39,2%, que têm populações bem menores

A quantidade de celulares conectados à internet móvel de quinta geração (5G) no Brasil chegou a 13,7% da população no segundo trimestre deste ano.

Isso faz do País um dos líderes da corrida pela difusão da nova tecnologia na América Latina, atrás apenas do Chile, com 29,3%, e Porto Rico, com 39,2% – embora estes países tenham populações bem menores. Em seguida aparece o México, com 11,7% dos acessos no 5G.

Os dados foram divulgados hoje pela consultoria Omdia, que avalia a evolução da nova tecnologia ao redor do mundo. Com velocidade maior e latência mais baixa, a expectativa é que o 5G represente um diferencial tecnológico capaz de movimentar a economia e gerar ganhos de produtividade em cada região.

O levantamento mostrou ainda que países importantes da América Latina estão atrasados na implementação da nova tecnologia. Esse é o caso, por exemplo, de Colômbia e Argentina, com 7,3% e 0,3% de acessos ao 5G, uma vez que os leilões de frequências aconteceram tardiamente. Por sua vez, o 5G ainda não chegou a países como Equador, Venezuela, Paraguai e Bolívia, entre outros.

No mundo, o país onde o 5G está mais difundido é a China, onde 81,9% da população já está conectada à nova geração de internet.